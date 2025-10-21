DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.984 ±-0,0%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
Aktie im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zieht am Abend an

21.10.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zieht am Abend an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 87,32 USD zu.

Merck Co.
Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 87,32 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 87,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 86,82 USD. Zuletzt wechselten 626.389 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 108,92 USD. Gewinne von 24,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 3,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,23 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,16 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen