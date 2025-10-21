Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Im New York-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 86,33 USD.

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 86,33 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 87,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 86,28 USD. Bei 86,82 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 245.794 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,92 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,17 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 15,07 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,23 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,80 Mrd. USD, gegenüber 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,20 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

