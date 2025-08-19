DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1604 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf Aktienkurs

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gewinnt am Donnerstagabend

21.08.25 20:24 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gewinnt am Donnerstagabend

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 86,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
75,00 EUR 2,10 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 86,86 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 87,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,88 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 886.153 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.09.2024 auf bis zu 120,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 38,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD im Vergleich zu 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen