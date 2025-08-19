Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gewinnt am Donnerstagabend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 86,86 USD.

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 86,86 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 87,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,88 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 886.153 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.09.2024 auf bis zu 120,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 38,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD im Vergleich zu 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

