Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag nahe Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Mit einem Wert von 87,69 USD bewegte sich die Merck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 87,69 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 88,06 USD zu. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,27 USD nach. Bei 87,29 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 158.317 Merck-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 107,35 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 16,39 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD.
Merck veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 15,80 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,16 Mrd. USD umsetzen können.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,91 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
