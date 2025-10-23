Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Donnerstagabend tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 87,22 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 87,22 USD. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,93 USD nach. Bei 87,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 456.306 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 107,35 USD erreichte der Titel am 24.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 73,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 15,94 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,23 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 15,80 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,91 USD je Merck-Aktie belaufen.

