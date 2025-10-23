DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,91 +2,4%Gold4.119 +0,6%
Notierung im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Donnerstagabend tiefer

23.10.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Donnerstagabend tiefer

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 87,22 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 87,22 USD. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,93 USD nach. Bei 87,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 456.306 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 107,35 USD erreichte der Titel am 24.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 73,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 15,94 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,23 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 15,80 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,91 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

