Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verteuert sich am Nachmittag

Merck im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 87,50 USD.

Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 87,50 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 87,79 USD. Mit einem Wert von 86,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 216.127 Aktien.

Am 07.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 16,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 USD aus.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,20 Prozent verringert.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Merck die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

