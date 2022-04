Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tritt am Mittag auf der Stelle

Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 13:12 Uhr im XETRA-Handel bei 202,55 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 203,10 EUR zu. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 201,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.649 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2021 auf bis zu 324,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (168,06 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,03 Prozent.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 324,29 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 02.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,88 USD je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,63 Prozent auf 28,07 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2021 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.02.2022 präsentieren. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q1 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 27.04.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,52 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

