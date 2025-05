Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,6 Prozent auf 574,00 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,6 Prozent auf 574,00 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 592,80 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 592,58 USD. Zuletzt wechselten 2.114.916 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 740,87 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 22,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 427,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,74 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 721,67 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,86 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 48,39 Mrd. USD gegenüber 36,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 24,81 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

