Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) schießt am Donnerstagnachmittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 9,8 Prozent im Plus bei 521,50 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 9,8 Prozent auf 521,50 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 523,49 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 521,48 USD. Bisher wurden heute 2.517.896 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,79 USD erreichte der Titel am 09.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 274,39 USD erreichte der Anteilsschein am 19.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 47,38 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 574,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,86 USD gegenüber 3,03 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 32,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,57 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie fest: Meta-Chatbot hat Attentat gegen Trump bestritten

Ausblick: Meta Platforms stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Meta-Aktie leichter: Gesichtserkennung kostet Meta 1,4 Milliarden US-Dollar