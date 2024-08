Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 487,22 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 487,22 USD. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 486,77 USD aus. Bei 489,45 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.080.773 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,79 USD an. 11,41 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 274,39 USD am 19.08.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 574,29 USD.

Am 31.07.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,03 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,07 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 32,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,06 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta Platforms-Aktie springt an: Meta Platforms verdient in Q2 mehr

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

Mit sieben Tipps zum Erfolg: So konnte Tech-Gigant NVIDIA so erfolgreich werden