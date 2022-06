Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag gesucht

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 03.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 185,06 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 185,52 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 185,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 643 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 27.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 12,68 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 284,63 USD.

Am 27.04.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,72 USD, nach 3,30 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27.908,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.171,00 USD in den Büchern standen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Alphabet-Aktie dennoch im Plus: YouTube könnte bei Urheberrechtsverletzungen Schadensersatz leisten müssen

Meta-Aktie dennoch höher: Sheryl Sandberg will im Herbst als COO zurücktreten

Warum Meta-, Amazon- und Alphabet-Aktien vom Ukraine-Krieg profitieren könnten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com