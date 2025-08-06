DAX24.220 +1,2%ESt505.334 +1,3%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow43.984 -0,5%Nas21.297 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,90 -0,1%Gold3.387 +0,5%
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Donnerstagnachmittag ein

07.08.25 16:09 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 770,97 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 770,97 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 768,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 773,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 411.371 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 784,69 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 479,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 37,76 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,76 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 837,83 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,16 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 28,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
