Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) behauptet sich am Nachmittag
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 761,50 USD an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 761,50 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 766,50 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 758,58 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 762,72 USD. Zuletzt wechselten 271.992 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 784,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 3,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 479,89 USD. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,76 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 837,83 USD an.
Am 30.07.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 7,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,16 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39,07 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47,52 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,01 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
