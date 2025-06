Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 701,51 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 701,51 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 705,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 698,00 USD. Bisher wurden heute 409.557 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 5,61 Prozent zulegen. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 442,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 36,89 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 731,67 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,59 USD gegenüber 4,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

