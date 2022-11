Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag zu

Um 12:22 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 96,65 EUR. Bei 96,65 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 95,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.952 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 314,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 69,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,27 EUR am 04.11.2022. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 8,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00 USD an.

Am 26.10.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 3,22 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 27.714,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.010,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 9,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com