Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 495,50 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 495,50 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 496,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 493,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 274.221 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 531,44 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.06.2023 bei 261,73 USD. Mit Abgaben von 47,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 USD aus. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 515,88 USD.

Am 24.04.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 36,46 Mrd. USD gegenüber 28,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NVIDIA nicht dabei: Diese Unternehmen könnten bis 2035 über den höchsten Börsenwert verfügen

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024