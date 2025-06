Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 690,48 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 690,48 USD abwärts. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 687,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 693,30 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 280.006 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 740,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 442,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 55,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,74 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 731,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,86 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 42,31 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,07 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 23.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

