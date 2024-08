Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag fester

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 524,01 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 524,01 USD. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 526,64 USD. Bei 520,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 626.839 Stück gehandelt.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 3,58 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 274,39 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 47,64 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 574,29 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 39,07 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 21,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie dennoch im Minus: Instagram wieder entsperrt in der Türkei

KI-Training bei X: Datenschützer schlagen Alarm

Diese Auswirkungen hat das weltweit erste große KI-Gesetz für NVIDIA, Google und Co.