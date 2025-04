Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 543,53 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 543,53 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 557,44 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 540,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 556,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 675.268 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,31 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 414,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 23,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,74 USD. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 704,43 USD.

Am 29.01.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,46 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 40,11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 29.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 24,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Nach US-Zollerhöhung: China hebt Zölle auf US-Waren weiter an - Appell an EU

Aktien von Alphabet und Meta uneins: Von der Leyen erwägt wohl Abgaben für US-Techriesen