Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 531,67 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 531,67 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 533,07 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 528,09 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 383.456 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 542,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2024). 2,09 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.08.2023 (274,39 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 48,39 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 574,29 USD.

Am 31.07.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,07 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 32,00 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 23.10.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 21,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

