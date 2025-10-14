DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.293 +0,2%Top 10 Crypto15,39 -3,5%Nas22.653 -0,2%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1609 +0,3%Öl62,54 -1,3%Gold4.149 +0,9%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Abend auf rotem Terrain

14.10.25 20:24 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 712,04 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 712,04 USD abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 699,43 USD ab. Bei 707,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 1.024.430 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 796,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 10,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 479,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,60 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,76 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 837,83 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,16 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent auf 47,52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,25 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

