Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Donnerstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 547,50 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 547,50 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 553,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 550,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 798.956 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2024 bei 553,29 USD. Mit einem Zuwachs von 1,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 279,49 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,95 Prozent.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 574,29 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,31 USD, nach 3,03 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,07 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,00 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 27,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

