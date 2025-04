Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 491,15 USD nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 493,39 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 491,87 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 398.415 Aktien.

Bei 740,87 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 50,84 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 15,61 Prozent wieder erreichen.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,74 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 688,50 USD.

Am 29.01.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 48,39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,11 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 24,77 USD je Aktie.

