Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 704,98 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 704,98 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 704,34 USD. Bei 716,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 340.067 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 747,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 5,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 442,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 59,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,74 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 766,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 vor. Das EPS belief sich auf 6,43 USD gegenüber 4,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,31 Mrd. USD im Vergleich zu 36,46 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

