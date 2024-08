Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 538,23 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 538,23 USD zu. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 538,44 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 536,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 339.294 Stück.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,79 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,84 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.08.2023 bei 276,08 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 94,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 574,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,03 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,07 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 32,00 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 21,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

