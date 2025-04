Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,2 Prozent im Plus bei 531,50 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 531,50 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 535,25 USD. Bei 528,37 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.118.860 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 740,87 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 39,39 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 28,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 688,50 USD an.

Am 29.01.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,24 USD, nach 5,46 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,63 Prozent auf 48,39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 24,75 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

