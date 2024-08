Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 521,81 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 521,81 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 519,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 527,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 367.966 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 544,20 USD. 4,29 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.08.2023 Kursverluste bis auf 276,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,09 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 574,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,03 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 39,07 Mrd. USD gegenüber 32,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,26 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Portfolio neu aufgestellt: Diese US-Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2024 im Depot

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen