Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 549,56 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 549,56 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 550,12 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 544,40 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 545,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 398.682 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 740,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 34,81 Prozent wieder erreichen. Bei 427,20 USD fiel das Papier am 02.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,74 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 722,20 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 48,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 24,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

