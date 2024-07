Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 469,67 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 469,67 USD. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 472,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 471,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 514.819 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,79 USD an. Mit einem Zuwachs von 15,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 274,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 41,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 542,86 USD.

Am 24.04.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 4,86 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 36,46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32,00 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 20,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

