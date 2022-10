Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Montagmittag

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 98,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 98,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,44 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.527 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 97,38 EUR fiel das Papier am 28.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 1,50 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 210,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,22 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 27.714,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 29.010,00 USD umsetzen können.

Am 01.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.11.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,27 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

