Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 168,46 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 168,46 USD. Bei 169,09 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 165,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.217.884 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 170,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 1,18 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 173,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,518 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,83 USD, nach 0,79 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 11,32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,67 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt
Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an
Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.04.2019
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2017
|Micron Technology Hold
|Standpoint Research
|13.12.2016
|Micron Technology Hold
|Loop Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2017
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.2011
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2008
|Micron Technology Neueinschätzung
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2008
|Micron Technology Ersteinschätzung
|JMP Securities LLC
|04.04.2008
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen