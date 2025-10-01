DAX24.084 +0,9%Est505.577 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.653 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,51 -2,3%Gold3.873 +0,4%
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Notierung im Blick

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag auf grünem Terrain

01.10.25 16:09 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 168,46 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
150,42 EUR 9,72 EUR 6,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 168,46 USD. Bei 169,09 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 165,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.217.884 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 170,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 1,18 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 173,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,518 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,83 USD, nach 0,79 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 11,32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
