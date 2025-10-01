Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology steigt am Mittwochabend stark

Micron Technology im Fokus

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,1 Prozent auf 180,84 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,1 Prozent auf 180,84 USD zu. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,37 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,64 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7.900.694 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,37 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 0,29 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 61,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,518 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,67 USD fest.

