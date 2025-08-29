DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.101 -1,0%Nas21.179 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,10 +1,4%Gold3.529 +1,5%
Aktienkurs aktuell

02.09.25 20:24 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagabend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 117,14 USD.

Micron Technology Inc.
100,26 EUR -1,50 EUR -1,47%
Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 117,14 USD abwärts. Im Tief verlor die Micron Technology-Aktie bis auf 114,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,67 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.972.118 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,75 USD erreichte der Titel am 27.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 9,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 90,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,480 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 136,67 USD an.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 0,30 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.09.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

