Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Micron Technology. Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 20:08 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 186,30 USD zu. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 191,84 USD. Bei 185,26 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.575.220 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 2,97 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 66,95 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,518 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,50 USD je Micron Technology-Aktie an.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,32 Mrd. USD gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,81 USD je Micron Technology-Aktie.

