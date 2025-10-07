DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.981 +0,5%
Kursverlauf

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagabend mit Abschlägen

07.10.25 20:29 Uhr
Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Micron Technology befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,9 Prozent auf 185,35 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
158,76 EUR -4,06 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 185,35 USD. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 183,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 195,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.215.768 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Bei 201,00 USD markierte der Titel am 06.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 66,78 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,518 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,50 USD.

Am 23.09.2025 lud Micron Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,83 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 17.12.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,90 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt

Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

