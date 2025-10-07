Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Micron Technology befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,9 Prozent auf 185,35 USD ab.
Die Micron Technology-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 185,35 USD. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 183,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 195,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.215.768 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Bei 201,00 USD markierte der Titel am 06.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 66,78 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,518 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,50 USD.
Am 23.09.2025 lud Micron Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,83 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,75 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 17.12.2025 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,90 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.
KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus
Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt
Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2017
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.2011
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2008
|Micron Technology Neueinschätzung
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2008
|Micron Technology Ersteinschätzung
|JMP Securities LLC
|04.04.2008
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
