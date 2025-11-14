Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Freitagabend auf Höhenflug
Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 249,10 USD.
Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 5,1 Prozent auf 249,10 USD. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 255,15 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 231,55 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.307.272 Stück gehandelt.
Am 11.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 257,05 USD an. 3,19 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 61,57 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 304,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,527 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,50 USD je Micron Technology-Aktie an.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 23.09.2025. Es stand ein EPS von 2,83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,32 Mrd. USD gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 17,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
