Blick auf Micron Technology-Kurs

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag freundlich

15.09.25 16:13 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Micron Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 159,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
134,44 EUR 0,30 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 159,09 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 160,33 USD. Bei 157,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 1.525.039 Aktien.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 160,33 USD. 0,78 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 61,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,480 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 136,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 25.06.2025. Es stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,81 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.09.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Micron Technology-Anleger Experten zufolge am 29.09.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Was die Aktie antreibt

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
