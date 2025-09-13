DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.870 +0,1%Nas22.311 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.681 +1,0%
Micron Technology im Fokus

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagabend mit roter Tendenz

15.09.25 20:24 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagabend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 156,74 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
133,32 EUR -0,82 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 156,74 USD abwärts. In der Spitze büßte die Micron Technology-Aktie bis auf 156,60 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 157,23 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.698.128 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 160,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 2,29 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 60,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,480 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 136,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 25.06.2025. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 9,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Micron Technology-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 29.09.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,02 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
