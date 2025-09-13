Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagabend mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 156,74 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Micron Technology-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 156,74 USD abwärts. In der Spitze büßte die Micron Technology-Aktie bis auf 156,60 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 157,23 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.698.128 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 160,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 2,29 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 60,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,480 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 136,67 USD.
Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 25.06.2025. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 9,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 23.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Micron Technology-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 29.09.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,02 USD je Micron Technology-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an
Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Was die Aktie antreibt
NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt
Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.04.2019
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2017
|Micron Technology Hold
|Standpoint Research
|13.12.2016
|Micron Technology Hold
|Loop Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2017
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.2011
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2008
|Micron Technology Neueinschätzung
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2008
|Micron Technology Ersteinschätzung
|JMP Securities LLC
|04.04.2008
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen