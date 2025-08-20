Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Micron Technology hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Micron Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 117,17 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Micron Technology-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 117,17 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 117,72 USD. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 116,17 USD. Bei 116,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 449.881 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 129,75 USD erreichte der Titel am 27.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,74 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD ab. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 47,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,479 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,67 USD an.
Am 25.06.2025 lud Micron Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 0,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 9,30 Mrd. USD gegenüber 6,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 25.09.2025 präsentieren.
Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,01 USD je Aktie.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
