Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Micron Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 203,46 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 203,46 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 206,11 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.605.408 Micron Technology-Aktien.

Am 18.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 260,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 28,07 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,74 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,527 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Micron Technology-Aktie bei 132,50 USD.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 17.12.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 23.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 17,19 USD im Jahr 2026 aus.

