Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Micron Technology am Abend ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 210,06 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 210,06 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 210,20 USD. Mit einem Wert von 204,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.577.141 Micron Technology-Aktien.

Am 18.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 260,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 24,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 61,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,527 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Micron Technology-Aktie bei 132,50 USD.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,75 Mrd. USD umgesetzt.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Micron Technology-Anleger Experten zufolge am 23.12.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 17,19 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

