Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Kursentwicklung

22.08.25 16:09 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Micron Technology zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 117,16 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
102,02 EUR 1,72 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Micron Technology legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 117,16 USD. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 117,75 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 117,58 USD. Bisher wurden via NASDAQ 510.011 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 10,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,479 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 136,67 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 25.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,30 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2025 8,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

