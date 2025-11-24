Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology springt am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Micron Technology. Zuletzt ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,3 Prozent auf 220,44 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 220,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bei 223,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,44 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.617.073 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 260,58 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 18,21 Prozent wieder erreichen. Bei 61,57 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,527 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Micron Technology gewährte am 23.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 11,32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 23.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,24 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

