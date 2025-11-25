Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 219,56 USD.
Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 219,56 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Micron Technology-Aktie bis auf 216,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 218,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.321.091 Micron Technology-Aktien.
Bei 260,58 USD markierte der Titel am 18.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 18,68 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 71,96 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,527 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,50 USD je Micron Technology-Aktie an.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,83 USD, nach 0,79 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,75 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 präsentieren. Am 23.12.2026 wird Micron Technology schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2026 17,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.04.2019
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2017
|Micron Technology Hold
|Standpoint Research
|13.12.2016
|Micron Technology Hold
|Loop Capital
