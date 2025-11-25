Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Micron Technology am Abend ins Plus

Micron Technology im Fokus

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 225,72 USD.

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 225,72 USD. Die Micron Technology-Aktie legte bis auf 226,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 218,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.169.092 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,58 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 61,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 72,72 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,527 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,75 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 17.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 23.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

