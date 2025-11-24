Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Abend kräftig

Kursentwicklung

Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,1 Prozent auf 224,11 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,1 Prozent auf 224,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 225,27 USD. Bei 213,44 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.861.554 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 260,58 USD erreichte der Titel am 18.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 61,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 72,53 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,527 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Micron Technology 0,460 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Micron Technology veröffentlichte am 23.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 17.12.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 23.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,24 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

