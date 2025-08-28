DAX23.957 -0,4%ESt505.366 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.440 -0,4%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1700 +0,2%Öl68,10 -0,3%Gold3.435 +0,5%
So entwickelt sich Micron Technology

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gibt am Nachmittag ab

29.08.25 16:10 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 120,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
106,50 EUR 2,10 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Micron Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 120,82 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 120,09 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.008.340 Micron Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,75 USD) erklomm das Papier am 27.06.2025. Gewinne von 7,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 49,04 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,480 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 136,67 USD.

Am 25.06.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,00 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
