Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend in Rot

09.10.25 20:24 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend in Rot

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 190,87 USD nach.

Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 190,87 USD. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 189,50 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,62 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.376.321 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (201,00 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 67,74 Prozent wieder erreichen.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,518 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus.

Am 23.09.2025 lud Micron Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2025 terminiert.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
