Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteuert sich am Donnerstagabend
Die Aktie von Microsoft zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 507,18 USD zu.
Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 507,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 508,05 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 504,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.484.593 Microsoft-Aktien.
Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 32,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,67 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.
Am 30.07.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 64,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,54 USD je Microsoft-Aktie.
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
