Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Freitagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 418,45 USD zu.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 418,45 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 419,71 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 417,88 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 591.102 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,92 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 314,90 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,75 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,27 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 475,75 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,96 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 64,73 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 56,19 Mrd. USD eingefahren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 13,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

